Em comunicado, a PGR refere que, após ter sido detido em flagrante, no dia 24 deste mês, no interior da sua habitação, quando dava cobertura a cinco homens, provenientes da República Democrática do Congo (RDC), o homem foi ouvido esta segunda-feira, 28, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda Norte, que lhe "decretou a prisão preventiva por auxílio na forma tentada, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos".

A PGR conta também que foi efectuada uma análise sumária ao telemóvel do arguido, de 59 anos, tendo sido recolhidos alguns dados relacionados com os crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

O Ministério Público sublinha que o arguido foi conduzido para a cadeia da comarca da Lunda Norte, onde vai aguardar o julgamento, ao passo que os estrangeiros detidos serão repatriados ao país de origem, mediante termos legais.

SME anuncia detenção de 256 cidadãos

O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) anunciou a detenção, nos últimos sete dias, de 254 cidadãos estrangeiros por entrada e permanência ilegal no território nacional e dois angolanos por auxílio à imigração ilegal.

No seu habitual balanço semanal, o relatório síntese das ocorrências revela que saíram voluntariamente do País, através da Unidade Área de Lunada (UAL), do aeroporto da capital, um total de 280 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades, por extravio dos seus documentos e por permanência ilegal.

No mesmo período registou-se a expulsão de 600 cidadãos, dos quais cinco por decisão judicial e 595 por decisão administrativa.

"Foram recusados a entrar no País, 32 cidadãos estrangeiros por falta de documentos de viagem. Foram ainda impedidos de sair do País, 1.400 cidadãos nacionais por falta de comprovativo de testes de COVID-19", refere o relatório síntese frisando que, registou-se o controlo total de 15.340 passageiros, dos quais 7.593 na entrada e 7.747 na saída.