O chefe de operações do aproveitamento hidroeléctrico do Tchihumbwe, na Lunda-Sul, foi detido por furtar equipamentos eléctricos da central da barragem para depois vender por 470 mil kwanzas a um homem na província do Moxico.

De acordo com o Serviço de Investigação criminal (SIC) local, foram subtraídos da central de aproveitamento hidroeléctrico quatro pólos de router do alternador e quatro mangas do estator de cobre do gerador de produção de energia.

O furto ocorreu no princípio do corrente mês, numa altura em que o acusado estava a exercer a função de director interino da central, aproveitando-se do poder que lhe foi conferido para se introduzir na casa de força e subtrair os equipamentos, segundo o SIC.

Nesta acção, o homem não agiu de forma isolada, teve auxílio de mais três funcionários (já detidos) que o ajudaram a retirar os materiais do local e depois os transportaram para a cidade do Luena (Moxico), onde foram comercializados.

"No dia 15, após o director regressar das férias, verificou que estavam em falta alguns materiais e procurou tirar satisfações com o chefe de divisão das operações que estava a substituí-lo, mas, no momento, o homem não falou a verdade", explicou o SIC na Lunda Sul.

No dia 18, depois de o SIC receber uma denúncia pública sobre os equipamentos que estavam a trabalhar num local suspeito, fora da central, o homem foi detido como principal suspeito.

Durante o processo de interrogação, o chefe de operações confessou o crime e depois foram localizados os outros três funcionários que participaram nesta acção criminosa.

O comprador da mercadoria, em declarações ao SIC, disse que "não é a primeira vez que recebe material do género das mãos dos detidos", pois, segundo a direcção do SIC, o desaparecimento de material tem sido uma prática corrente.

Diante destes factos, os detidos serão presentes ao Ministério Público, sob a acusação de associação criminosa e furto qualificado.

Com pólos de router e mangas de produção de energia, os comerciantes produzem joias e materiais de cozinha como panela, pratos e talheres.