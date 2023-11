Um total de 12.530 litros de gasolina, que tinham como destino a República Democrática do Congo (RDC), foram apreendidos pela Polícia de Guarda Fronteiras, nas províncias do Uíge e Cabinda.

A apreensão desta quantidade de combustível decorreu no último fim-de-semana durante a operação " Lussolo", de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior.

Na província do Uíge, os efectivos da polícia detiveram ainda sete cidadãos estrangeiros, dos quais seis da RDC e um da Guiné Conacri, por violação de fronteira, tendo sido encaminhados para o Serviço de Migração Estrangeiros.

Já em Cabinda, foram detidos seis cidadãos, dos quais quatro nacionais e dois da RDC, por furto de vários artigos do interior de uma residência no bairro São Pedro.

Foram retiradas da casa uma tv plasma, uma botija de gás butano de 12 kg, três catanas, três chaves de fendas, quatro cortinas.

Os agentes da polícia apreenderam igualmente na cidade de Cabinda seis viaturas que transportavam a gasolina e cinco motorizadas. Quanto aos proprietários dos veículos, colocaram-se em fuga quando os agentes se aproximaram.

Da mercadoria, 5.000 litros foram apreendidos no Uíge e 7.530 na província de Cabina, tendo o produto sido encaminhado para a Administração Geral Tributária.