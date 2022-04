Dados da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) apontam que entre Janeiro e Março deste ano, 576 pessoas morreram e outras 3.083 ficaram feridas nas estradas do País em consequência de 2.821 acidentes. Sinistralidade rodoviária é segunda maior causa de morte no País.

O País registou, nos primeiros três meses deste ano ­- entre Janeiro a Março - 576 mortes na sequência de acidentes de viação. Os dados da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) a que o Novo Jornal teve acesso mostram que, no período em análise, foram registados 2.821 acidentes que resultaram ainda em 3.083 feridos.

Os dados do Relatório de Sinistralidade Rodoviária da DTSER apontam que comparativamente aos primeiros noventa dias do ano passado, registou-se uma redução no número de mortes (-23) e de acidentes (-69) e contrapartida houve um ligeiro aumento no número de feridos (83). Por exemplo, durante o primeiro trimestre de 2021, as estatísticas da DTSER apontavam que tinham sido notificados 2.890 acidentes rodoviários que resultaram em 599 mortos e três mil feridos.

Das 576 mortes dos três primeiros meses deste ano, 278 foram por atropelamento, 104 por colisão entre automóveis e motociclos, 54 por colisão entre automóveis, 46 por capotamentos, 39 por colisão entre motociclos, 33 choques com obstáculos fixos e 22 acidentes não tipificados.

