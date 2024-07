O homem de 58 anos foi apanhado em flagrante, na via pública, pelos efectivos do Serviço de Investigação Criminal afecto ao município de Xá-Muteba, com um total de 20.580 diamantes, após investigação em torno dos seus negócios.

Tudo ocorreu nos arredores da ponte do rio Lui, no município do Xá-Muteba, no momento em que o suspeito saía com as pedras preciosas da localidade do Nzagi, com destino à capital do País, com a finalidade de as comercializar.

A detenção do comerciante ocorreu de imediato naquele local e o homem será encaminhado ao juiz de garantias, sob a acusação de tráfico de diamante. Quanto à mercadoria apreendida, vai ser entregue às autoridades competentes.