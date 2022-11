O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dos indivíduos de 18 anos acusados do homicídio de um moto-taxista, de 34 anos, e do roubo da sua motorizada, na cidade de Malanje.

De acordo com o chefe da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Inspector-Chefe Augusto Barros André, o crime ocorreu esta semana no bairro Vila Matilde, quando o malogrado que foi enterrado no chão do local onde tudo aconteceu, para ocultação de cadáver, realizava o serviço de moto-táxi

A vítima foi solicitada para transportar dois homens para as suas lavras, no bairro Supra, com o propósito de ir buscar mandioca.

O pedido foi aceite, e, após estarem no local combinado, os indivíduos anunciaram o assalto, a vítima mostrou resistência e os meliantes, munidos de objectos cortantes, desferiram-lhe vários golpes em diversas partes do corpo, que culminaram com a sua morte, e, "em acto contínuo enterraram o cadáver no local".

Os familiares da vítima notaram a sua ausência e dirigiram-se à esquadra local, onde formalizaram a ocorrência como desaparecimento.

O SIC-Malanje desencadeou um processo de investigação em volta do caso, que culminou com a localização da vítima (já morto) e a detenção dos implicados, bem como a recuperação da motorizada.

Os presumíveis autores dos crimes foram encaminhados para o Ministério Público.