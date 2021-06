A Procuradoria-Geral da República (PGR) em Malanje decretou a prisão preventiva para o director geral do Liceu n° 42, director administrativo e a secretária-geral, suspeitos da prática de crime de cobrança ilegal de folhas de prova aos alunos, avançou ao Novo Jornal fonte judicial.

Os arguidos foram detidos nesta terça-feira, 08, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), através do Departamento de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais (DCCFF), no bairro da Quizanga, após uma denúncia anónima que dava conta da cobrança ilegal a 348 alunos, resultando num valor total de dois milhões e novecentos mil kwanzas.

Os três arguidos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial na manhã desta quinta-feira pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Malanje, que decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, disse que as detenções ocorreram após denúncia feita por um cidadão anónimo.

"Os operacionais do SIC, realizaram acções operativas que culminaram na detenção dos aludidos cidadãos, apanhados no interior da escola, onde realizavam a recolha de valores de forma indevida a duas estudantes da referida instituição", afirmou Manuel Halaiwa.

O oficial do SIC-geral referiu que os suspeitos, durante os interrogatórios, alegaram que têm cobrado estes valores como comparticipação dos encarregados para efeitos de pagamento de folhas de provas "com a taxa de 800 kwanzas por cada aluno".

O Novo Jornal sabe que os arguidos foram encaminhado para cadeia da comarca de Malanje onde irão aguardar o julgamento.