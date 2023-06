Malanje: Director municipal da saúde roubava medicamentos em bom estado e administrava fármacos fora de prazo aos pacientes - Esquema envolve chefe do depósito de medicamentos - Ambos foram detidos

O director municipal da saúde no Marimba foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal por roubar medicamentos em bom estado e administrar fármacos com prazo de validade caducado a pacientes, com a conivência do responsável pelo depósito de medicamentos do Hospital Municipal do Marimba, que também já se encontra detido.