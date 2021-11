A província de Malanje recebeu apenas 10 autocarros do pacote de 1500 veículos que o Executivo diz ter comprado no primeiro semestre deste ano, apurou o Novo Jornal junto do director provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana. Segundo Edgar Ndala, com este número, a Terra da Palanca Negra conta agora com 24 autocarros públicos, quantidade, todavia, "insuficiente" para atender a todos os municípios. "Nós, hoje, ainda não temos um número que satisfaça a implementação de novos destinos", reconhece.

O «número um» dos Transportes em Malanje mantém-se, no entanto, optimista, ao realçar que a província tem, alegadamente, um número de autocarros que, de forma directa, "acode em grande medida o município sede", região, aliás, onde se registam os principais focos geradores de tráfegos por, entre outros aspectos, acolher alguns dos essenciais serviços económicos e sociais.

