Enquanto não se definir a gestão do Marco Histórico do Cazenga (se é tutelado pelo Ministério da Cultura ou da Defesa), o município diz fazer apenas trabalhos paliativos para se evitar a degradação. Sobreviventes manifestam-se insatisfeitos com a actual imagem do Monumento e pedem intervenção urgente.

A indefinição da titularidade e gestão do Marco Histórico do Cazenga, inaugurado em 2005 para homenagear os heróis do 4 de Fevereiro, tem levado a que o local esteja num avançado estado de degradação aos olhos de todos. O recinto, que custou ao Estado cerca de cinco milhões de dólares, hoje tem a vedação praticamente destruída, grande parte das placas de bronze com os nomes dos heróis danificadas, jardins completamente secos e os mosaicos arrancados, tal como constatou o Novo Jornal no local.

Fontes deste jornal contam que a questão da indefinição da gestão do espaço não é de hoje. Até agora não se sabe ao certo se o Marco Histórico do Cazenga, localizado no município com o mesmo nome, é tutelado pelo Comité 4 de Fevereiro, Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria ou pelo Ministério da Cultura e Turismo. Pelo estado de degradação, o recinto já foi considerado "um filho sem pai", pela então administradora adjunta para Área Técnica, Infra-estrutura e Serviços Comunitários do Cazenga, Madalena Fernando.

