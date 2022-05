A degradação acentuada do troço Kifangondo/Vidrul, na Estrada Nacional n.º 100, que liga as províncias de Luanda e do Bengo, tira o sono aos automobilistas e provoca danos às viaturas. Os taxistas daquela rota, sem alternativa, encurtam as vias e o preço da viagem disparou.

Os automobilistas asseguram que só da Vila de Cacuaco ao Kifangondo, devido aos congestionamentos, a viagem chega a durar três horas. A administração municipal de Cacuaco diz que a reabilitação da via não é da sua competência, mas do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território.

Em Janeiro, a administração municipal de Cacuaco, por iniciativa própria, realizou uma intervenção no troço, mas dois meses depois da reabilitação a via voltou a degradar-se acentuadamente.

Ao Novo Jornal, alguns funcionários do Bengo que vivem em Luanda, disseram que nos últimos dias a situação se complicou por completo e que os gastos com os táxis aumentaram, visto que só da Vila sede para a Barra do Dande o preço disparou de 500 para 1.000 kwanzas.

Os utentes daquele troço salientam que a situação já se arrasta há algum tempo e acusam o Governo Central de fingir que nada está a ver.

Linda Kissanga, de 37 anos, que vive no município do Panguila, província do Bengo, e trabalha em Luanda, contou que os moradores do Panguila não têm alternativas, senão aguentar os engarrafamentos.

O Jovem Afonso Fernandes, morador no Cacuaco, contou que há dois meses foi colocado um falso tapete asfáltico no local.

"Passaram uma máquina e puseram britas e um pouco de alcatrão. Isto é, do destacamento da polícia do Kifangondo até à paragem do "Waku" na Vidrul", disse o jovem, acrescentando que um problema semelhante se verifica na via Cimangola-Kikolo.

Segundo Afonso Fernandes, a via do Kifangondo/Vidrul tem muitos buracos e águas, por isso, causa muitos constrangimentos aos automobilistas.

"Até ao momento, encontra-se degradada e péssima", lamentou.

Uma funcionária do Governo Provincial do Bengo (GPB), que solicitou anonimato, contou que altas figuras da estrutura central da província já escreveram e reclamaram várias vezes ao Governo Central sobre a degradação da via Kifangondo/Bengo, mas infelizmente as reclamações não são atendidas.

"O Bengo depende 90 por cento de Luanda. Se não reabilitarem urgentemente este troço, haverá atraso em muitas áreas do sector social na província", disse a funcionária do GPB.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o administrador municipal de Cacuaco, Auxílio Jacob, prometeu fazer uma intervenção definitiva ainda este ano, e como solução propõe colocar uma placa de betão para solucionar definitivamente aquele troço.

"A nossa grande luta é terminar com o problema da estrada do Kifangondo/Vidrul em termos de buracos. Essa é uma estrada que não é da competência da administração mas temos estado a apelar às entidades afins no sentido de criamos condições conjuntas para ver se resolvemos o problema definitivamente. Nós propusemos que se coloque uma placa de betão para acabar com a situação", salientou.