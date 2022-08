Mercado do São Paulo continua encerrado apesar de já ter sido reinaugurado pela governadora de Luanda

O Mercado do São Paulo, em Luanda, reinaugurado no passado dia 22 de julho pela governadora provincial de Luanda, Ana Paulo de Carvalho, contínua com as portas fechadas ao público e aos vendedores. A Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL) garante que não é permitida ainda a venda no marcado por questões organizacionais.