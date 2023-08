MESCTI descobre mais fraudes nas matrículas no ensino superior e anula inscrições nos Politécnicos Kangonjo e Nelson Mandela - Instituições multadas

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito da fiscalização ao processo de cursos de graduação, descobriu mais 55 matrículas fraudulentas - 35 no Politécnico de Kangonjo e 20 no Nelson Mandela. Entre as várias irregularidades detectadas está a manipulação de notas. A ministra Maria do Rosário Sambo ordenou que sejam consideradas "inválidas e sem efeitos legais e académicos" as matrículas dos 55 estudantes, soube o Novo Jornal.