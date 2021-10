A Procuradoria-Geral da República (PGR) no Uíge acusou um homem de 21 anos pelo homicídio da esposa gravida de gémeos e da enteada de dois anos, na aldeia Kinito, município de Maquela do Zombo, província do Uíge.

O crime remonta a 4 deste mês no interior da habitação do casal. A vítima, de 20 anos, morreu após ser "brutalmente espancada pelo seu companheiro, adiantou a Novo Jornal fonte da PGR local.

Segundo consta nos autos, o arguido, depois de assassinar a esposa, enforcou a enteada de dois anos e colocou-se em fuga para a República Democrática do Congo (RDC).

A detenção do homicida ocorreu durante uma operação desencadeada pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em coordenação com as autoridades congolesas, no território da RDC, disse o superintendente Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC-Geral, em declarações ao Novo Jornal.

O homem foi, ao início da tarde desta terça-feira,19, conduzido para o estabelecimento penitenciário do Congo, na província do Uíge, onde vai permanecer até à data do julgamento.