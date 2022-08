O jornalista e antigo director do Novo Jornal, Gustavo Costa, morreu esta madrugada, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), confirmou o Novo Jornal junto de fonte familiar. Contactado pelo Novo Jornal, o antigo embaixador Hermínio Escórcio, íntimo do jornalista há mais de 50 anos, apenas conseguiu dizer, emocionado, que perdeu um "amigo especial". Também o escritor Jacques dos Santos teve dificuldade em lidar com o desaparecimento de um companheiro de muitos anos, registando que esta é "uma enorme perda para Angola e o jornalismo angolano".

A informação do falecimento de Gustavo Costa, que nos últimos anos colaborava no Novo Jornal como cronista, começou a circular nas redes sociais ao início da madrugada. São muitas as homenagens deixadas no Facebook, quer por jornalistas seus contemporâneos, quer por jornalistas mais jovens que o tiveram como exemplo.

"Morreu o jornalista Gustavo Costa. Tinha 63 anos. A nossa relação profissional remonta ao ano de 1977 e ao Jornal de Angola", escreveu o também jornalista Reginaldo Silva na sua conta do Facebook.

"A morte do Gustavo Costa chocou-me profundamente. Não quis aceitar. Nutro grande admiração e eterna gratidão pelo Gustavo, referência ímpar do jornalismo angolano", assinalou o jornalista Albino Carlos.

"O Gustavo Costa era um gigante, uma referência em caixa alta. Um dos "monstros sagrados" do jornalismo angolano. Perdemos uma pena irretocável. Estamos de luto! Sentidos pêsames à família", escreveu Luísa Rogério, jornalista e presidente da Comissão da Carteira e Ética.

Fernando Pacheco, engenheiro fundador da Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), também grande amigo do jornalista, diz tê-lo conhecido em 1978, quando Gustavo Costa "dava os primeiros passos no jornalismo".

"Foi uma amizade que foi crescendo, crescendo....Até hoje", afirmou, comovido.

"Há amizades que se fazem na juventudo e depois se perdem. Comigo e com o Gustavo foi o contrário. Foi crescendo, crescendo. Falei com ele na véspera, do País, da crónica que estava a escrever, e da reportagem que estava a fazer para o Expresso. É uma perda irreparável para Angola".

Gustavo Costa iniciou-se no jornalismo na década de 1970, depois da independência, no "Jornal de Angola". Trabalhou igualmente no Jornal Desportivo Militar" e nos portugueses "Record" e "Expresso". Fez ainda alguns trabalhos para a BBC.

Fez parte da equipa que lançou o "Novo Jornal", de que foi director-adjunto, primeiro, e, director, depois. Foi galardoado com várias distinções, nomeadamente o Prémio Nacional de Jornalismo e o Prémio Maboque de Jornalismo.