O Serviço de Investigação Criminal (SIC), na província do Moxico, deteve quatro cidadãos nacionais acusados de exploração ilegal madeira, na cidade do Luena, informou o porta-voz do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

"O grupo de marginais, composto por quatro cidadãos, estão indiciados como presumíveis autores dos crimes de associação criminosa, desobediência e agressão ao ambiente, por corte ilegal de madeira de espécie Mussivi", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

Foram apreendidas 1. 530 pranchas de madeira, que, segundo o porta-voz do SIC-geral, seria comercializada com cidadãos asiáticos, como estes confessaram nos interrogatórios a que foram sujeitos.

O responsável pela comunicação do SIC-geral informou que a detenção é resultado de uma operação desencadeada pelos órgãos do Ministério do Interior naquela localidade, ocorrida no bairro Cameji e argumentou que a par das detenções, foram igualmente abertos processos remetidos à Procuradoria-Geral da República para efeitos legais.

Explicou que às detenções foram efectuadas nesta segunda-feira, 01, no interior de um quintal através de denúncia anónima.

"Recebemos denúncias da população que nos levaram a averiguar essa prática de crime que aos poucos está a dizimar a espécie da árvore mussivi", afirmou, acrescentando que as operações vão decorrer em outros municípios para a localização de todos os estaleiros dos infractores.