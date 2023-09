Dois cidadãos de nacionalidade chinesa e um angolano foram detidos por tráfico de 55 quilogramas de quartzo, no Parque Nacional do Yona, província de Namibe.

A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Namibe (SIC), José Lolina, assegurando que os indivíduos foram apanhados em flagrantes nesta quinta-feira, 14, no município do Tombwa.

O quartzo apreendido está avaliado em mais de 12 milhões de kwanzas e foi extraído nas zonas do Mbú e do Curoca, áreas de conservação protegidas, com ajuda de uma viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, com uma autorização falsa.

Os acusados apresentaram aos seguranças do parque um certificado de registo de concessão mineira com assinatura e autenticidade falsa, alegando que foi passado pelo gabinete do presidente do conselho de administração da agência nacional de recursos minerais.

Os fiscais do parque tão logo que se aperceberam do esquema, denunciaram o caso ao SIC, que de imediato deslocou-se até ao local e deteve os garimpeiros.

O quartzo e a viatura foram apreendidos e os homens detidos serão presentes ao juiz de garantia.

Na indústria, este elemento natural é usado em diversos fins e, entre estes, e dependendo d grau de pureza, em fabrico de tintas, esmaltes, porcelanas, vidraria e ainda, sendo o mais relevante, a indústria das ópticas, lentes e prismas, estes últimos usos cada vez mais comuns nas novas tecnologias, embora depende do grau de pureza e tipo deste mineral, igualmente usado na joalharia e decoração.