"Não podemos continuar a pagar para trabalhar", dizem magistrados que saíram à rua para exigir melhores condições laborais

É inédito. Os magistrados do Ministério Público (procuradores da república) saíram à rua para manifestar-se e exigir melhores condições de trabalho. E, segundo o presidente do sindicato, José Buanga, apesar de não haver intenção de avançar para a paralisação, "caso não forem atendidas as reivindicações, os protestos vão continuar".