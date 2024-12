Semanário Novo Jornal/Entrevista

"Neste momento, sou um desiludido com o combate à corrupção", Rui Verde, docente e investigador

Académico e investigador, Rui Verde fala ao NJ sobre aquilo que considera "trapalhices" no julgamento dos generais Dino e Kopelipa. Afirma que a metodologia seguida no combate à corrupcção não funcionou e defende a necessidade da criação de uma "estrutura ágil com legislação própria ". Defende ainda que a ausência de Manuel Vicente no processo fragiliza o caso da acusação.