No município de Quimbele, província do Uíge, mulheres recusam partos feitos por obstretas homens, apesar dos riscos e graves consequências dos partos feitos em casa

As mulheres que frequentam o centro materno-infantil no município de Quimbele, província do Uige, não aceitam que sejam obstretas homens a fazer os partos, rejeitando ser assistidas por especialistas, apesar de estar cientificamente comprovado que os partos devem ser feitos em ambiente hospitalar por oferecer mais segurança à mãe e ao recém-nascido. Em Angola, cerca de 50% dos partos ocorrem fora das instituições de saúde, pondo em risco a saúde de mulheres e recém-nascidos.