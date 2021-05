Uma dívida avaliada em mais de seis mil milhões de kwanzas ameaça cortar o fornecimento de medicamentos, materiais gastáveis e equipamentos ao Hospital Josina Machel, popularmente conhecido como «Maria Pia».

Segundo apurou o Novo Jornal junto de uma fonte ligada à gestão da maior unidade pública de saúde do País, o referido montante diz respeito a um «kilapi», contabilizado entre Janeiro de 2019 e 5 de Maio deste ano, a mais de 200 empresas diversas, desde prestadoras de serviços a fornecedoras de bens de consumo hospitalar.

Devido ao incumprimento, muitas empresas deixaram de fornecer materiais ao hospital público. É o caso, por exemplo, da CODIMED, Lda., que, segundo fonte do NJ, deixou de fornecer compressas há alguns meses, devido a uma dívida de quase 130 milhões de kwanzas, e já terá avisado que só volta a fornecer o material após o pagamento da dívida actual.

Num documento a que este semanário teve acesso, foi possível constatar que cerca de metade da dívida do «Maria Pia» é com a RCA & DLA., Lda., uma empresa angolana vocacionada à gestão de serviços de hemodiálise, comercialização e distribuição de medicamentos, equipamentos e mobiliários hospitalares, material gastável, reagentes laboratoriais e outros consumíveis. No total, a dívida do Josina Machel para com a RCA & DLA. ronda os três mil milhões de kwanzas.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)