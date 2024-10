Um decreto executivo, assinado pelo ministro dos Transportes, determina as fases 2 e 3 da transferência de voos de passageiros do actual aeroporto de Luanda - o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro - para o novo AIAAN. A data oficial para o início do processo é dia 10 de Novembro, véspera do feriado que celebra a independência de Angola.

Nesta data, a companhia aérea angolana TAAG deverá iniciar os voos de passageiros. Já as outras transportadoras poderão realizar a transferência de forma gradual até à data limite.

O AIAAN teve um investimento de cerca de três mil milhões de dólares. Em construção desde 2013, o novo aeroporto de Luanda foi inaugurado a 10 de Novembro de 2023, com uma capacidade para transportar até 15 milhões de passageiros por ano - o que representa um volume de tráfego cinco vezes superior ao do actual aeroporto.

Já o actual Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro deverá passar a receber voos charter e outro tipo de actividades, incluindo a manutenção de aeronaves e formação de recursos humanos.