No próximo ano, o Projecto de Combate à Malária poderá registar um investimento histórico e receber do Orçamento Geral do Estado (OGE) a maior verba de sempre na era João Lourenço. Da proposta do OGE para 2025, o Governo pretende cabimentar mais de 15 mil milhões Kz para combater a doença mais mortal no País, matando, em média, 10 mil pessoas/ano, principalmente crianças, apurou o NJ.

Os 15 mil milhões Kz a serem canalizados em 2025 superam os 9,2 mil milhões inscritos no OGE em vigor, embora, inicialmente, o Governo tenha proposto um valor inferior a 6,2 mil milhões Kz. O incremento para os actuais 9,2 mil milhões Kz surgiu na sequência de uma polémica levantada pelo NJ, em que se destapava um contra-senso derivado do facto de as verbas atribuídas para o combate à malária e à Covid-1, duas doenças com diferença abismal no que toca a mortalidade no País, terem quase o mesmo valor: 6,061 mil milhões para a Covid-19 e 6,217 mil milhões Kz para a malária. Após "mexida" no OGE em execução, os encargos com prevenção e combate à Covid perderam dois mil milhões, ficando com quatro mil milhões Kz.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/