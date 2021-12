OMS: África subsaariana reúne quase 95% de todos os casos de malária - Em Angola, a incidência da doença aumentou em mais de 40% entre 2015 e 2020

A África subsaariana é a região do mundo mais afectada pela malária, com quase 95% de todos os casos e 96% das mortes, e seis países da região - Nigéria (27%), República Democrática do Congo (12%), Uganda (5%), Moçambique (4%), Angola (3,4%) e Burkina Faso (3,4%) - reúnem mais de metade de todos os casos registados no globo. Em 2020 a incidência da doença aumentou em mais de 40% face aos números de 2015 em Angola, que regista também um aumento no número de mortes. A conclusão é da Organização Mundial da Saúde e está demonstrada no Relatório Mundial da Malária apresentado hoje.