O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) lançou um apelo de financiamento 585 milhões de dólares para ajudar 1,1 milhões de refugiados da República Democrática do Congo (RDC) em sete países vizinhos, nomeadamente em Angola.

A ACNUR afirma, em nota de imprensa, que o Plano Regional de Resposta a Refugiados da RDC (RRRP) precisa de 585 milhões de dólares para "manter, aumentar e melhorar programas para proteger, educar, apoiar meios de subsistência e fornecer alimentação, saúde e nutrição, abrigo, água potável e saneamento".

Esta necessidade de financiamento surge devido às crescentes necessidades, bem como o aumento da pressão sobre os recursos em países que hospedam refugiados congoleses.

"Por mais de uma década, a RDC - um país que sofreu uma das mais difíceis e duradouras crises humanitárias na África - gerou centenas de milhares de refugiados que estão a ser generosamente hospedados em todo o continente africano, incluindo Angola (23.458), Burundi (79.662), República do Congo (19.791), Ruanda (74.696), Uganda (573.406), República da Tanzânia (78.571) e Zâmbia (58.911) ", lê-se no comunicado.

Citado na nota, Valentim Tapsoba, director do escritório da África Austral do ACNUR que desempenha o papel de coordenador regional de refugiados para a situação da RDC, afirmou que a pandemia da covid-19 veio também acrescentar "mais uma camada de vulnerabilidade às necessidades de protecção e assistência dos refugiados e requerentes de asilo congoleses".

"Os parceiros do RRRP adaptaram a programação ao contexto da covid-19 para manter os serviços de protecção crítica e outras formas de assistência para salvar vidas, ao mesmo tempo em que aumentam a assistência específica para os mais afectados pela pandemia", salienta no comunicado o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

O Plano Regional de Resposta a Refugiados da RDC, refere a nota, promove a inclusão de refugiados nos sistemas nacionais e procura fortalecer a auto-suficiência por meio da educação, formação e oportunidades de sustento de apoio para as comunidades de refugiados e de acolhimento, de modo a reduzir a dependência da assistência humanitária.

"Através do RRRP, não estamos apenas a expressar as necessidades urgentes e de longo prazo dos refugiados congoleses, mas também exortamos os parceiros novos e existentes, as partes interessadas e outros actores importantes, a juntarem-se a nós na renovação do nosso compromisso colectivo de fornecer soluções abrangentes e duráveis para refugiados da RDC", apelou Valentim Tapsoba.

A ONU agora classifica partes da RDC como uma emergência de nível 3, o nível mais alto, o que indica a necessidade urgente de ampliar a assistência prestada.

A ACNUR lembra que a situação humanitária da República Democrática do Congo "é uma das mais complexas e desafiadoras em todo o mundo" de vido aos múltiplos conflitos que afectam várias partes do vasto território do país.

As esperanças de paz aumentaram com o fim de uma longa e dispendiosa guerra civil em 2003, mas a nação vive ondas esporádicas de conflito, especialmente em Kivu do Norte, onde o impacto da violência generalizada e da anarquia persiste. Milhares de civis voltam a lutar pela sobrevivência.

Embora muitas pessoas tenham regressado à região de Kasai, é comum encontrarem membros da família mortos e suas propriedades, negócios e escolas em ruínas. As violações dos direitos humanos ainda são generalizadas e incluem mutilações físicas, assassinatos, violência sexual, prisões arbitrárias e detenções em condições desumanas. Hoje, mais de 896.000 pessoas permanecem deslocadas dentro da região de Kasai.

Além dos conflitos que forçaram milhares de congoleses a deixar as suas casas, o país também possui mais de meio milhão de refugiados de países vizinhos e continua a receber pessoas do Burundi, República Centro-Africana e Sudão do Sul.