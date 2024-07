A emissão da nova Cédula Profissional de Advogado é uma das proezas da Ordem dos Advogados de Angola (OAA) na vigência da actual direcção.

Também para breve está o lançamento do observatório Constitucional e dos Direitos Humanos, que, à partida, não deverá ser uma "pedra de arremesso" contra o poder, mas para impugnar decisões inconstitucionais do Executivo e que lesem as liberdades e garantias.

Exemplo disso é o facto de o Tribunal Constitucional (TC) ter chumbado o diploma que atribuía 10% dos activos recuperados à PGR e aos tribunais. O Acórdão n. º 845/2023, do TC, foi uma resposta às reclamações da Ordem dos Advogados que estiveram na base do pedido de fiscalização abstracta sucessiva do referido diploma.

