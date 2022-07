Os acidentes de viação em Angola continuam entre as principais causas de morte. Durante a semana de 14 a 20 morreram 82 pessoas em consequência de 292 acidentes que fizeram ainda 335 feridos. A polícia Nacional informa que este é o maior número de mortes registado nos últimos seis meses.

De acordo com as autoridades, no domínio da situação de segurança rodoviária foram apreendidas 116 viaturas, 705 motorizadas e 692 cartas de condução.

Segundo o resultado do balanço das actividades realizadas de 14 a 20 de Julho a que o Novo Jornal teve acesso, neste período a Polícia Nacional procedeu à detenção de 862 cidadãos suspeitos da prática de diversos crimes e fez 595 buscas dirigidas.

Para a protecção das fronteiras terrestres e marítimas, a Polícia Nacional procedeu também à detenção de 3.032 cidadãos por contrabando de combustível, pesca ilegal e contrabando de mercadorias não declaradas.

Quanto à criminalidade, foram igualmente apreendidas 49 armas de fogo de diversos calibres, com destaque para Luanda, a capital do País, com 29 armas.