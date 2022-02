Na Centralidade do Kilamba, idosas e crianças, desprovidas de equipamentos de segurança, como luvas, viseiras ou máscaras, entram em buracos de quase dois metros, cavados por elas, para desenterrar ferros na zona de um antigo estaleiro. Fonte de sustento de dezenas de famílias, material recolhido é vendido com um quilo a custar menos de 100 kwanzas. Em anonimato, alto funcionário da administração local, que reprova a prática por ser «perigosa», assegura que se vão tomar medidas.

Logo às primeiras horas do dia, avó Juliana Pedro caminha mais de dois quilómetros, saindo da sua residência, no bairro Mutamba, em Viana, para a Centralidade do Kilamba, município de Belas. Com os pés descalços e uma sacola cor branca presa à cintura, a anciã, de 82 anos, vai em busca de subsistência para ela e mais sete netos, numa actividade tão incomum quanto perigosa: desbravar a terra e, daí, recolher ferro para revender a empresas do ramo da reciclagem, que pagam com base no peso do material, com um quilo a custar menos de 100 kwanzas, o que obriga a que a recolha seja a maior possível, já que um saco de 25 quilos, por exemplo, está cotado em apenas quatro mil kwanzas.

O "local de trabalho" de Juliana Pedro, que partilha a penosa "profissão" com outras dezenas de mulheres e crianças, é uma zona onde funcionava o antigo estaleiro da empresa chinesa que ergueu a urbanização, no Quarteirão T da maior centralidade do País (Kilamba).

De corpo franzino, evidenciando um cansado provocado não só pelo peso da idade, mas também pelas dezenas de metais que levanta diariamente, avó Juliana, que é a mais velha do grupo, sem luva nem qualquer outro material protector, está, neste momento, a desenterrar um ferro deteriorado que, depois, levará para ser inspeccionado e, em função do seu peso, ser comprado. Já passam das 12h00, e a anciã ainda nada comeu.

"Fazemos isso porque temos fome e estamos à procura de sobrevivência. Senão, os seus irmãos não comem", diz a anciã, tomando a repórter como também uma neta.

