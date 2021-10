Os passageiros da companhia área Brussels Airlines que tinham a viagem marcada para à noite de Domingo,17, viram cancelado o voo horas antes do embarque por causa da recepção do Presidente da Turquia, Recep Erdogan, a Angola, e agora são obrigados a realizar, e a pagar, um novo teste PCR pré-embarque para seguirem viagem.

A companhia aérea Brussels Airlines remarcou para esta terça e quarta-feira a partida dos voos para Bruxelas e os passageiros querem que a companhia se responsabilize pelos danos causados, pelo adiamento do voo, como a questão do pagamento da repetição do teste à Covid-19..

Por causa da preparação da chegada ao aeroporto 4 de Fevereiro de Recep Erdogan, o avião que chegava Domingo de Bruxelas para Luanda teve que pernoitar em Kinshasa, na República Democrática do Congo (RDC), e os passageiros que aguardavam o embarque em Luanda foram transferidos para uma unidade hoteleira, soube o Novo Jornal juntos de passageiros afectados.

Ao Novo Jornal um dos passageiros contou sob anonimato que o voo estava marcado para às 19:00 e que a companhia tinha antecipado para às 18:21.

"Sem nos darem explicações nenhuma desta antecipação. Posto no aeroporto nos avisaram que o voo sairia às 21:00 e minutos depois disseram-nos que o voo estava cancelado porque tiveram que parar o aeroporto para a chegada do Presidente da Turquia", descreveu o mesmo passageiro.

Segundo este passageiro, depois de uma hora de protestos, no interior do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a companhia decidiu levá-los para um hotel onde foram hospedados para aguardar à partida do voo para Bruxelas.

No entanto, a grande preocupação dos passageiros está na obrigatoriedade de efectuarem um novo teste PCR, pré-embarque, da Covid-19, pelo facto dos testes anteriores, na sua maioria, pelo menos, já terem expirado aquando da chegada prevista ao destino.

"Disseram-nos que devemos pagar um novo teste da Covid-19 que custa acima dos 100.000 kz. Porque é que nos estão a obrigar a fazer um novo teste se a culpa do cancelamento do voo não é nossa?" questiona um dos passageiros ouvidos pelo Novo Jornal.

Outro passageiro questiona como é que vai ser com as pessoas que têm que fazer escala para outros países. "Quem nos vai resolver essa questão?".

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou, por telefone, a companhia área de Bruxelas, a Brussels Airlines, tendo um dos funcionários confirmado o adiamento do voo na noite deste Domingo, 17. E garantiu que o mesmo sairá está noite de segunda-feira de Luanda para Bruxelas.

Quanto à obrigatoriedade dos testes, o funcionário limitou-se a sugerir que essa resposta fosse dada pela direcção da companhia, o que tentamos via telefónica sem sucesso.

Segundo este funcionário, o adiamento do voo deveu-se à chegada do Presidente da Turquia ao aeroporto de Luanda.

Alguns passageiros são reencaminhados para o voo de Bruxelas que sai esta noite e outros para ao voo da portuguesa TAP que sairá de Luanda na quarta-feira.