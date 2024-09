Já se passaram três meses desde o dia em que o agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) disparou mortalmente contra três membros da mesma família, um homem de 65 anos, o seu filho e um sobrinho, no Cazenga, e as autoridades policiais ainda não conseguiram localizá-lo.

Este caso chocou a sociedade a 19 de Junho, e, até ao momento, não se sabe ao certo se o homem continua nos arredores de Luanda ou se procurou abrigo em outras províncias.

Com relação à situação do seu paradeiro, a única coisa que as autoridades angolanas asseguram é que "o caso não está parado e que diligências ainda estão em curso para o localizar e responsabilizar criminalmente".

As mortes ocorreram no bairro Curtume, distrito urbano do Kima Kieza, por volta das 02:00, numa altura em que os malogrados saiam de um óbito que estava a decorrer naquela localidade.

Como noticiou o Novo Jornal no mês de Junho, o pai estava cansado de lá estar e pediu ao filho e ao sobrinho para o acompanharem a casa.

Quando um deles estava a escalar o muro para ter acesso ao interior da residência, o efectivo do SIC colocado no território do Cazenga confundiu-os com meliantes e fez alguns disparos à queima-roupa contra os vizinhos.

O filho e o sobrinho morreram no local do crime e o pai perdeu a vida a caminho do Hospital dos Cajueiros.