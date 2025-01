As autoridades angolanas apreenderam um total de 66 mil litros de gasolina e detiveram 20 motoristas nas províncias do Zaire e Moxico, quando tentavam passar o combustível para a República Democrática do Congo (RDC).

No Zaire foram apreendidos 31 mil litros de gasolina numa acção realizada pelas forças do Ministério do Interior (MININT) no município do Nzeto, no último fim-de-semana, de acordo com o porta-voz da Polícia Nacional (PN) no Zaire, Luís Bernardo.

Nesta operação, os efectivos destacados no posto de fiscalização do rio Longe detiveram 19 motoristas por contrabando e apreenderam 19 camiões onde estava a ser transportada a mercadoria.

O Novo Jornal soube ainda que dos 19 homens detidos, quatro são de nacionalidade congolesa e estes saíram com os seus camiões carregados de Luanda e tentaram entrar no Congo usando caminhos fiotes a partir da província do Zaire. Quanto aos outros 15, são cidadãos nacionais que fazem negócios no Nzeto.

No Moxico a apreensão ocorreu no município do Luau, quando os efectivos do posto policial do Tchitazo apanharam, na via pública, um homem com um camião contendo no seu interior 35 mil litros de gasolina, segundo o gabinete de comunicação institucional e imprensa do MININT.

Mediante esta situação, os 20 contrabandistas detidos, assegura a PN, foram presentes ao juiz de garantias, para serem responsabilizados pelas suas acções ilícitas.