Os criminosos foram detidos pelos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) na madrugada desta terça-feira, 29, munidos de duas Kalashnikov, de cano serrado, quando pretendiam assaltar um armazém no município do Cazenga, todos trajados com coletes semelhantes aos usados pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), avançou ao Novo Jornal fonte do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN).

Trata-se de Pedro Cachindela, de 22 anos, também conhecido por "Bebé", Henrique Jacó, 23, "RK", Paulo Fernandes, 24, "Paulo", Geraldo Mário, 26, "GD", Francisco Cassua, de 29, líder do grupo, também conhecido por "Moreno", Paulo António, de 30, e Jorge Vicente, 35, "Bicho Mau", todos com mais de sete passagens pela polícia e cadastrados pelo Serviço de Investigação Criminal SIC-Geral.

Ao que o Novo Jornal apurou, os criminosos saíram recentemente das cadeias das comarcas de Viana, Caquila, Calomboloca e Comarca Central de Luanda (CCL). Uns foram postos em liberdade porque o prazo de prisão preventiva foi excedido e outros depois de cumprirem penas de prisão efectiva de seis meses ou de 17 meses.

De acordo com a fonte da PN, os municípios preferenciais do gangue detido eram Viana e Cazenga, e, aquando da sua detenção, os elementos foram encontrados com 180 mil Kwanzas e duas armas de fogo do tipo Kalashnikov.

Segundo a PN, o clima de insegurança, caracterizado por assassinatos, roubos e furtos em residências e cantinas, nos municípios do Cazenga e Viana, levou as forças policiais a reforçar a acção naquelas zonas.

"Os nossos efectivos estão a trabalhar com o propósito de corrigir o índice de delinquência nos dois municípios", garantiu.