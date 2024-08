O assalto ocorreu na estrada de Catete, avenida Deolinda Rodrigues, quando seis homens, a bordo de três motorizadas, interpelaram, na via pública, uma viatura de marca I10 que saía da Cuca, no município do Cazenga. Os assaltantes, todos armados, estavam a seguir o carro, e, depois de passarem a comarca de Viana, em frente ao tribunal municipal, interpelaram a viatura e anunciaram o assalto, de acordo com inspector -chefe Euler Matari.

A quadrilha, munida de armas de fogo do tipo AKM e sob fortes ameaças aos ocupantes do veículo, conseguiram roubar um total de 12 milhões de kwanzas e depois fugiram para parte incerta.

O oficial de comunicação do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional assegura que já há uma equipa de especialistas a trabalhar no caso, para descobrir a identidade dos assaltantes e proceder à sua detenção.

Viana: PN procura seis homens que fizeram um assalto à mão armada na via pública e roubaram 12 milhões de kz

