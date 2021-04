O polícia foi ttransportado para o Hospital Militar, no centro da cidade de Luanda, com uma bala alojada no tórax.

Ao Novo Jornal, o inspector-chefe Nestor Goubel, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, explicou que o efectivo da PN foi surpreendido por dois assaltantes, por volta das 19:45, a bordo de uma motorizada de marca Lingkain.

"O facto ocorreu nas imediações da Shoprite do Palanca, quando os supostos meliantes, munidos de uma arma de fogo do tipo AKM-47, com o objectivo de assaltarem um cidadão na via pública, se aperceberam da presença do efectivo da PN em serviço de patrulhamento, e efectuaram vários disparos, tendo atingido o nosso efectivo na zona do tórax, e o braço direito de um cidadão que circulava naquela zona no momento da acção ilícita", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

O responsável referiu que as vítimas foram prontamente socorridas para o hospital Militar, onde recebem assistência médica.

"Os homens puseram-se depois em fuga, estão diligências a decorrer para localizar e deter os elementos", afirmou.