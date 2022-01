Um efectivo da Polícia Nacional disparou mortalmente contra dois colegas e suicidou-se de seguida. Na origem dos disparos está um desentendimento entre os três agentes nas instalações da sede do Ministério do Interior.

Um comunicado do Ministério do Interior (MININT) dá conta de que o incidente aconteceu por volta das 06:00, na rua Major Kanhangulo, na baixa de Luanda, após desentendimento entre três colegas que fizeram serviço de guarnição durante a passagem de ano. O polícia disparou contra os dois colegas, alvejando ainda um transeunte nos membros superiores que deu entrada no Hospital Josina Machel.

Um dos agentes morreu no local e outro no Hospital Maria Pia, após ter sido socorrido.

Segundo o documento, imediatamente foi accionado o Serviço de Investigação Criminal (SIC) para efectuar a remoção dos cadáveres, assim como proceder à abertura do processo de inquérito, visando o esclarecimento dos factos.