Um polícia foi morto quando tentava impedir um assalto na via pública, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, anunciou hoje, segunda-feira, 14, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN).

Este é o segundo efectivo da Polícia Nacional a morrer quando procurava impedir um assalto em menos de uma semana e é o sexto polícia a morrer às mãos de marginais desde o início do ano.

Trata-se do agente Armando João, colocado no Comando Municipal do Kilamba Kiaxi, e perdeu a vida no Sábado, dia 12, após ser alvejado por disparo de arma de fogo do tipo AKM-47, disparada por marginais quando tentava impedir uma acção criminosa na via pública.

O grupo de onde partiu o disparo mortal está foragido.

Segundo o superintendente Nestor Goubel, o crime ocorreu no Calemba II, bairro Paz, quando os marginais tentavam assaltar uma carrinha que transportava aproximadamente dois milhões de Kwanzas pertencentes a uma empresa.

"Devido à acção criminosa, a situação motivou a pronta intervenção das forças policiais que faziam patrulhamento naquela circunscrição", conta, revelando que a pronta intervenção dos efectivos da Polícia Nacional resultou em troca de tiros entre a polícia e os marginais.

"Durante a troca de tiros, um dos nossos efectivos foi baleado mortalmente por um dos assaltantes", afirmou.

O oficial assegurou que já estão em curso diligências para localização e detenção dos marginais que se encontram foragidos.