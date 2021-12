Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, 02, no bairro Bita-Mutamba, no município de Viana, em Luanda. Sobre o cadáver, com evidentes sinais de violência extrema, um bebé, filho da vítima, chorava.

O bebé, de oito meses, era filho da vítima, Lossola Mbanza Pedro, e foi encontrado por populares que ouviram o seu choro e se deparam com este cenário de horror.

Segundo a Polícia Nacional (PN), que foi chamada pelos populares que encontraram a criança e a vítima, a mulher foi apedrejada e pontapeada na cabeça por elementos desconhecidos pelas autoridades, e ficou com o crânio e o maxilar partidos, devido à "extrema violência que sofreu durante as agressões".

Ao que o Novo Jornal apurou, a mulher residia em Viana, no bairro Sábado Pracinha, Rua das duas Condutas, e o seu corpo foi encontrado num outro bairro.

O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, disse ao NJ que os seus operacionais estão a trabalhar no sentido de localizar e deter os homicidas para que se determine o móbil do crime.

"Estamos a trabalhar para que este crime seja o mais rápido possível esclarecido", disse, sublinhando que a autoria ainda continua desconhecida, e adiantando que o bebé da vítima foi entregue à avó materna.