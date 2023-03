O SJA considera não ser verdade que o Camunda Newes esteja a violar a lei de imprensa, que serviu de justificação às autoridades para pressionar no sentido de suspender os programas de natureza política.

Em Junho de 2021, o canal Camunda News foi notificado pelas autoridades para apresentar prova da sua existência legal.

A posição das autoridades, segundo a direcção do canal, deve-se ao facto do mesmo não estar licenciamento pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e emitir os seus programas nas redes sociais.

No passado dia 07, o proprietário da Camunda News, David Boio, foi, pela segunda vez, chamado ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para responder a um interrogatório no âmbito de um processo-crime do qual é arguido o activista social Nelson Dembo "Gangsta", acusado da alegada prática de crimes contra a Segurança do Estado, de incentivo à rebelião e de ultraje contra os órgãos de soberania.

David Boio disse recentemente à imprensa que devido a uma série de situações, pondera interromper a produção de novos conteúdos e, por conseguinte, a emissão da TV digital na plataforma YouTube.

Na última quarta-feira, dia 09, o canal suspendeu a emissão dos conteúdos informativos e políticos, como são os casos dos programas "Angola Alerta" e "Síntese de Notícias".

A Camunda News emite nas redes sociais YouTube, Twitter, Facebook e Instagram há três anos.

O SJA considera que os únicos limites estabelecidos pela Constituição da República para o exercício da liberdade de imprensa são os direitos ao bom nome, à honra, à reputação, à imagem, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, a protecção da infância e da juventude, o segredo de Estado e demais garantais.

"A divulgação de conteúdos jornalísticos por via do YouTube ou qualquer outra plataforma digital não viola a Constituição nem a Lei de Imprensa, tão pouco sujeita o autor da divulgação a constituir-se em empresa jornalística", lê-se no comunicado de imprensa do SJA.

Entretanto, o SJA considera um abuso de poder e obstrução ao exercício da liberdade de imprensa a pressão sobre o proprietário da Camunda News para cessar a emissão de conteúdos informativos, e apela à Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) para que se manifeste.

A Lei de Imprensa angolana é omissa em relação às TV digitais, havendo, nesse sentido, um vazio legislativo que o governo tenta agora, com o novo pacote legislativo da comunicação social, em discussão no Parlamento, colmatar.

A Camunda News foi criada em 2020, em contexto de confinamento justificado pela Covid-19, e produz conteúdos para as redes sociais YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Os programas "Angola Alerta" e "Síntese de Notícias" são os mais apreciados pelos internautas.