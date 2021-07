Um homem e uma mulher foram acusados pelo Ministério Público (MP) e mantidos em prisão preventiva pela participação no assassinato de Moisés Augusto Grosso, segundo sub-chefe da Polícia Nacional (PN) por disparo de arma de fogo do tipo AKM-47, no interior da sua residência, no município de Cacuaco, zona da cerâmica em Luanda,

No dia 6 de Junho, os homicidas fugiram, depois de terem matado o efectivo da Polícia Nacional e um cidadão estrangeiro proprietário de uma cantina, situada no interior da residência do sub-chefe da PN.

O processo-crime conta com sete arguidos, estando cinco elementos foragidos das autoridades, segundo avançou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, que, entretanto, adiantou que os dois arguidos foram detidos duas semanas depois do crime.

"Os nossos efectivos continuam a desenvolver diligências para localizar e deter os cinco elementos afectos a este grupo de malfeitores considerados perigosos, para responderem pelos crimes praticados", disse Fernando de Carvalho em declarações ao Novo Jornal.

De recordar que o efectivo da Polícia Nacional pertencia ao Comando Municipal do Cazenga e estava colocado na esquadra do bairro da Sonef. Moisés Augusto Grosso foi assassinado no interior da sua residência na presença da esposa e dos filhos.