Os professores do ensino superior público retomaram esta semana a greve que haviam suspendido em Novembro do ano passado devido ao incumprimento do acordo por parte da entidade patronal.

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (MISTIC) não honrou com nenhum ponto do caderno reivindicativo apresentado, aponta o Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES).

Em Novembro do ano passado, como noticiou o Novo Jornal, o SINPES suspendeu a greve depois do MISTIC garantir que satisfaria todos os pontos do caderno reivindicativo entre as quais o pagamento ao equivalente a cinco mil dólares a um professor catedrático.

"Retomamos a greve porque não foram cumpridos nenhum ponto das nossas reivindicações. A solução é a efectivação das promessas do memorando assinado em Novembro e até agora nada se fez", disse ao Novo Jornal Eduardo Peres Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior.

Segundo este sindicalista, o memorando previa que no dia 9 de Dezembro 2021 o Governo devia mandar ao SINPES a contraproposta salarial, coisa que não aconteceu.

Apesar do retomar da greve, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia ainda não se pronunciou sobre o assunto.

De recordar que à greve foi de 10 a 19 de Novembro de 2021.

Das reivindicações constam aumentos salariais, seguro de saúde e fundos para investigação científica.