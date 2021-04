Quatro homens ficaram esta sexta-feira, 09, em prisão preventiva, por suspeita de violação sexual de uma criança de 13 anos, no bairro da Capalanga, município de Viana, em Luanda, anunciou hoje ao Novo Jornal fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana.

O crime ocorreu no bairro Capalanga, município de Viana em Luanda, no interior de uma residência, quando a menor saía de uma festa e, ao dirigir-se à residência de uma amiga, deparou-se com os suspeitos, que, com ameaças de morte e agressão física, a levaram para uma habitação abandonada onde consumaram o acto ilícito.

A menor foi submetida a exames forenses no Laboratório Central de Criminalística (LCC), onde foi comprovado a existência do acto criminal.

Após os resultados dos exames forenses, o SIC-Viana, em coordenação com a Polícia Nacional (PN), desencadeou diligências que culminaram com a detenção dos acusados, que possuem antecedentes criminais de roubos, assaltos à mão armada e violação sexual.

O magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Viana, que os interrogou, considerou que as provas recolhidas pela investigação do SIC-Viana foram suficientemente fortes para a aplicação desta medida de coação.

Os arguidos foram encaminhados para a comarca de Viana, onde vão aguardar o julgamento.