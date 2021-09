RDC vai exigir uma compensação financeira à Sociedade Mineira da Catoca pela poluição de rios - Kinshasa fala em dezenas de mortos e devastação na fauna e flora do país

O Ministério do Ambiente da República Democrática do Congo (RDC) vai avançar com um processo para exigir uma compensação pelo desastre ambiental provocado por um derrame de resíduos altamente poluentes da exploração mineira da Catoca, na Lunda Sul, que deixaram os rios Tshikapa e Kasai vermelhos e com graves danos na fauna e flora.