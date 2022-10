Recadastramento de autoridades tradicionais vai ajudar a extinguir a proliferação de supostos detentores do poder tradicional nas comunidades.

Depois de o Presidente da República, João Lourenço, ter orientado no seu discurso de abertura da V legislatura, a 15 de Outubro, o recadastramento das autoridades tradicionais, a líder do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, começou a semana com os soberanos do Alto Zambeze e Bundas, Mwene Mbandu IV e Rainha Nhakatolo, autoridades tradicionais da província do Moxico. Segundo apurou o Novo Jornal, o Executivo quer melhorar o sistema de recadastramento das autoridades tradicionais, para extinguir a proliferação de supostos detentores do poder tradicional nas comunidades.