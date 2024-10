O crime ocorreu no fim-de-semana, no bairro da Samba, município de Luanda, quando os dois detidos se encontravam na cela.

A vítima, segundo a polícia, começou a fazer algum barulho, o que deixou o homicida enfurecido. O homicida desferiu alguns golpes no colega de cela com as próprias mãos até o homem cair inconsciente, tendo perdido a vida minutos depois.

O Novo Jornal soube também que o acusado, de 33 anos, foi preso porque na passada terça-feira asfixiou uma mulher de 22 anos, no interior de um estabelecimento comercial onde estavam a conviver.

Por volta das 23:00 pediu à jovem para conversarem fora do ambiente, por causa do barrulho da música, a vítima aceitou o pedido e saíram do espaço. No exterior do Snack-Bar, por razões ainda por esclarecer, o homem retirou a sua gravata e asfixiou a mulher até à morte e foi-se embora do local, deixando o cadáver no chão.

Os populares fizeram uma participação do homicídio às autoridades e horas depois o homem foi localizado e detido.