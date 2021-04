Uma rede criminosa roubava carros de luxo nas ruas de Luanda, falsificava as matrículas, mudava-lhes a cor e enviava-os para a Namíbia, onde eram vendidos.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma rede criminosa e recuperou, recentemente, três viaturas luxuosas, pertencentes à rent-a-car Chana, e roubadas em Luanda, Informou ao Novo Jornal o director de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

"O Serviço de Investigação Criminal no Cunene recuperou, no território namibiano, três viaturas de luxo, pertencentes a uma rent-a-car, denominada Chana, que haviam sido roubadas em Luanda", disse Manuel Halaiwa em declarações ao Novo Jornal.

O responsável salientou que a recuperação das três viaturas "topo de gama" foi resultado da cooperação policial com a República da Namíbia.

"As três viaturas foram entregues às autoridades angolanas na fronteira da Santa Clara, município do Namacunde, província do Cunene", revelou.

No mesmo período, o SIC-Luanda deteve um cidadão de nacionalidade nigeriana, radicado em Angola, acusado de ser o mandante do roubo de viaturas em Luanda, que depois eram desmanchadas e vendidas as peças.

De acordo com o porta-voz do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, o cidadão nigeriano está a ser apontado como o cabecilha dos roubos de viaturas.

"Depois dos roubos, as viaturas eram parqueadas em locais fechados durante quatro dias, de forma a não serem descobertas pelas nossas forças policiais", afirmou, salientando que após os quatro dias, os assaltantes efectuavam o desmanche das viaturas, "no sentido de comercializarem os motores e demais acessórios a um cidadão de nacionalidade nigeriana de 42 anos, o suposto cabecilha".

"Após a detenção do cidadão nigeriano, em função de buscas, foi possível proceder à detenção de 15 elementos envolvidos em roubos e furtos de viaturas", acrescentou.

Segundo o superintendente-chefe Fernando de Carvalho, o SIC-Luanda levou a cabo, "em toda a extensão da cidade de Luanda, acções operativas no âmbito aos crimes de roubo e furtos de veículos, tendo sido desmanteladas três redes de malfeitores que se dedicavam a esta prática de crime"