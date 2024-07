Apesar do adiamento do Censo 2024 para o mês de Setembro, os resultados dos testes de admissão para os agentes de campo, cujas provas foram realizadas na semana passada, serão publicados nos próximos dias, garantiu o grupo técnico de apoio à comissão multissectorial do Censo.

Após a divulgação do adiamento do Censo, vários candidatos mostraram-se preocupados, pois não sabiam em que situação ficavam. Entretanto, o coordenador do grupo técnico de apoio à comissão multissectorial do Censo, Paulo Calenge, assegurou esta quarta-feira, 3, à TV Zimbo, que os candidatos devem ficar tranquilos, pois os resultados dos testes realizados serão publicados nos próximos dias.

Segundo a organização, os candidatos devem consultar sempre o portal de recrutamento para verificarem a publicação.

O Censo 2024 estava previsto ter início a 19 deste mês, mas devido a questões logísticas e operacionais, como transportes, falta de equipamentos, concretamente de mais de 60 mil tablets, para o processo de formação dos agentes recenseadores, foi adiado para o dia 19 de Setembro, e deve durar aproximadamente 15 dias.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) não revelou os valores a serem pagos aos agentes de campo, mas assegurou que estes serão remunerados.