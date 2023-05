De acordo com o Instituto Nacional da Criança (INAC), os casos foram registados nas províncias do Bié (1), Huíla (1), Cunene (1) Cuando-Cubango (1) e dois casos em Benguela.

O cenário mais recente, como conta o INAC, ocorreu na província do Cunene, onde um homem de 26 anos foi apanhado em flagrante pela Polícia Nacional na sua residência com uma criança de 4 anos que havia sido raptada num dos municípios da província.

A direcção do INAC ressalta que apenas este homem foi detido, portanto, os demais sequestradores encontram-se foragidos, mas a instituição garante que os oficiais da polícia das províncias afectadas estão a trabalhar afincadamente nos casos.

Tendo em conta estas ocorrências, o INAC alerta as populações dizendo que "a protecção da criança contra todas as formas de violência é tarefa de todos" e pede que se denunciem todas as situações suspeitas ligando para o 15015.