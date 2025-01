A cantora e influenciadora digital Ana da Silva Miguel "Neth Nahara", de 31 anos, estava a cumprir uma pena de seis meses de prisão efectiva por ter produzido e publicado um vídeo nas redes sociais a "ofender e a destratar" o Presidente da República, João Lourenço.

À luz do Artigo 333.º do Código do Penal Angolano, Neth Nahara foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e levada a julgamento sumário no dia 14 de Agosto de 2023, onde foi condenada a seis meses de prisão efectiva pelo crime de ultraje ao Estado.

Em tribunal a arguida confessou ter feito o vídeo a ofender e a destratar o mais alto magistrado da Nação por se sentir frustrada e embriagada, mas salientou que não tinha intenção de injuriar o Presidente da República.

Ao tribunal, a influenciadora digital, disse que tinha noção de que as palavras proferidas teriam um grande alcance nas redes sociais.

O Novo Jornal sabe que os Serviços Prisionais estão preparados para soltar, durante o dia de hoje, os restantes presos, nomeadamente alguns activistas.