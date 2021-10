O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois efectivos das Forças Armadas Angolanas (FAA) colocados no Distrito de Recrutamento Militar (DRM) de Benguela, por crimes de falsificação de documentos e por burlarem diversas pessoas com a promessa de enquadramento nas FAA.

Está igualmente detido um elemento que fazia passar-se por intermediário do negócio ilícito que culminou com a detenção dos dois sargentos das FAA.

Os detidos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Benguela, foram apanhados em flagrante em posse de 113 documentos falsos, nos bairros Ekuikui e Vila das Acácias, na cidade de Benguela, adiantou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Geral, Manuel Halaiwa.

"O SIC-Benguela desmantelou uma associação criminosa junto do Distrito de Recrutamento Militar que tem vindo a contactar cidadãos interessados em ingressar nas fileiras militares, por via do recrutamento que decorre neste momento, mas que eram vetados para o efeito por apresentarem idade superior à permitida", disse.

"Os mesmos eram obrigados a pagar a quantia de 100 mil Kwanzas, e este valor era destinado à falsificação de bilhetes de identidade, em que eram alteradas as datas de nascimento para o ano 2000, bem como à falsificação de outros documentos ali solicitados, para terem acesso a uma candidatura", informou.

Diante destes indícios e fruto de um aturado trabalho de inteligência criminal, segundo o superintendente de investigação, foi possível deter em flagrante um cidadão, mais conhecido por Boss Elias, de 23 anos, intermediário do esquema ilícito, "na posse de 113 documentos falsos".

"Durante a detenção dos arguidos foi possível apreender 350 mil Kwanzas, valores derivados das cobranças ilícitas", afirmou o responsável.

O Novo Jornal sabe que os arguidos foram encaminhados ao início da tarde desta sexta-feira, 22, para o estabelecimento penitenciário de Benguela onde vão aguardar o julgamento em prisão preventiva.