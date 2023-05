Quatro homens foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal no município do Cazenga, em Luanda, em flagrante delito, por contrabando de 900 mil litros de gasolina, que tinham como destino o mercado paralelo.

Os homens foram apanhados em flagrante, e o crime aconteceu, segundo o porta-voz geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, no bairro da Mabor, no interior de um quintal onde o grupo realizava as suas actividades com ajuda de três moto-bombas, que retiravam a gasolina de um camião de cisterna para os bidões de 20 litros.

De acordo com o porta-voz geral do SIC, Manuel Halaiwa, "este produto provém de Luanda e foi adquirido de forma duvidosa, mas até ao momento não se sabe quem são os fornecedores do combustível".

Manuel Halaiwa disse ainda que os homens, entre os 28 e os 49 anos, são todos cidadãos nacionais e foram apanhados em flagrante no interior do quintal quando estavam a organizar os bidões de combustível, que tinham como destino vários pontos do País, com maior realce para o Zaire.

A detenção destes indivíduos, segundo o SIC, só aconteceu por intermédio de denúncias feitas pelos vizinhos, que davam conta que, no quintal ao lado, comercializam combustível de forma ilegal.

Nesta operação foi possível apreender 900 mil litros de gasolina, três moto-bombas e um camião-cisterna. Quanto aos homens detidos, serão encaminhados para o juiz de garantia enquanto prosseguem as investigações.